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DHA DIŞ - İngiltere güzellik kraliçesi Türkiye’nin tanıtım yüzü oluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2019 09:58 | Son Güncelleme

İngiltere güzellik kraliçesi ve model Alisha Cowie, Türkiye’nin tanıtım yüzü olacak.

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere güzellik kraliçesi ve model Alisha Cowie, Türkiye’nin tanıtım yüzü olacak.

İngiltere’de 2018 yılında düzenlenen güzellik yarışmasında birinci olan 19 yaşındaki Cowie, 14-19 Mayıs tarihleri arasında Dalaman bölgesinde yapılacak olan Türkiye turizmi tanıtım filmlerinin çekiminde tanıtım yüzü olacak.

Projenin ana sponsoru olan YDA Dalaman Havalimanı ve organizasyonu düzenleyen İngiltere’deki tur şirketi Eco Travel, bu sayede bölgenin etkin bir tanıtımının yapılabilmesini amaçlıyor.

Tanıtım çekimlerinin başlamasından önce YDA Dalaman Havalimanı Yönetim Kurulu Üyesi Hamdi Güvenç, İngiltere Güzellik Kraliçesi Alisha Cowie ve Eco Travel Direktörü Ali Keskin Türkiye’nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’a bir ziyaret gerçekleştirdi.

Keskin, Londra Büyükelçiliği himayesinde ve YDA Dalaman Havalimanı’nın katkılarıyla gerçekleşecek olan projede İngiliz Kraliçe Cowie’nin, 14 ile 19 Mayıs tarihlerinde Dalaman bölgesinde yapılacak olan tanıtım filmlerinin çekiminde yer alacağını söyledi.

KRALİÇE FETHİYE’DE YAMAÇ PARAŞÜTÜ YAPACAK

Ali Keskin, tanıtım amacıyla daha önce Türkiye’de farklı dönemlerde çok sayıda İngiliz gazeteciyi misafir ettiklerini belirterek, bu projenin Dalaman bölgesi başta olmak üzere tüm Türkiye’nin tanıtımına büyük katkı sunacağını düşündüklerini söyledi.

Keskin, “İngiliz güzele Fethiye’de yamaç paraşütü yaptıracağız. Ayrıca Göcek’te tekne turu yapıp Dalyan Kanalı, Kaya Mezarları, İztuzu Plajı'nı gezdireceğiz. Kraliçeye balık tutturup, bölgenin sembollerinden olan mavi yengeç yedireceğiz. Ayrıca Kayaköy Açık Hava Müzesi’nde de tanıtım çekimleri yapılacak. Dalyan’da Kaplumbağa Hastanesi’ni ziyaret edeceğiz. Marmaris, Selimiye, Akyaka bölgelerinde özel çekimler yapılacak. Çekimler sonunda bölgeyle ilgili kısa tanıtım videoları hazırlanıp, bu videolar sosyal medya kanallarında milyonlarca kişiye ulaştırılacak” diye konuştu.

ALISHA COWIE: “TÜRKİYE’NİN TANITIMINI YAPMAKTAN DOLAYI ÇOK MUTLUYUM”

İngiliz Güzel Cowie, “Yıllar önce çocukken Türkiye’ye gitmiştim ve çok etkilenmiştim. Tekrar Türkiye’ye gideceğim ve tanıtım filmlerinde yer alacağım için çok mutluyum. Fotoğraflarda gördüğüm kadarıyla Dalaman çok güzel bir bölge ve burada bulunacağım için çok heyecanlıyım” diye konuştu.

Cowie’nin 6 gün sürecek tanıtım boyunca Fethiye, Göcek, Dalyan ve Marmaris’te çekimler gerçekleştirmesi planlanıyor.

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