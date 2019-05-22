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DHA DIŞ - İngiltere Hava Kuvvetleri'ne ait F-35 savaş uçakları Kıbrıs’a indi

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 14:23 | Son Güncelleme

İNGİLİZ Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-35 tipi savaş uçağı dün ilk kez Norfolk’taki Marham üssünden havalanarak Güney Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne indi.  İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait 121 adet F-35B tipi savaş uçağının, sonbaharda Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Ağrotur Üssü’ne geleceği bildirilmişti.  Rum Fileleftheros gazetesi, Marham üssünden yapılan yazılı açıklamaya yer verdi.

Sefa KARAHASAN, LEFKOŞA (DHA)- İNGİLİZ Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne ait 6 adet F-35 tipi savaş uçağı dün ilk kez Norfolk’taki Marham üssünden havalanarak Güney Kıbrıs’taki Ağrotur üssüne indi.

İngiltere Hava Kuvvetleri’ne ait 121 adet F-35B tipi savaş uçağının, sonbaharda Kıbrıs Rum Kesimi’ndeki Ağrotur Üssü’ne geleceği bildirilmişti.

Rum Fileleftheros gazetesi, Marham üssünden yapılan yazılı açıklamaya yer verdi. Gazete, F-35’lerin, Doğu Akdeniz’de icra edilecek geniş kapsamlı “Lighting Dawn” kod isimli tatbikata katılacaklarını, bu tatbikatın bu uçakların ilk kez katılacağı denizaşırı tatbikat olduğunu yazdı.

Habere göre açıklamada, F-35’lerin bu tatbikat sayesinde “Hiç bilmedikleri bu çevrede eğitim ve tatbikat yapabilecekleri; bu tipteki uçakların yeni bir yere nakli, teknik destek, bakım ve teçhizat ve personelinin tamamının idamesi dahil çok kapsamlı olanak yakalanacağına” işaret edildi.

Kıbrıs’taki İngiliz üslerinden bugüne kadar DEAŞ’a ve ortadoğuya yönelik operasyonlarda aktif şekilde kullanılmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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​İnen uçaklardan birinin görüntüsü

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