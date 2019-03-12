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DHA DIŞ - İngiltere Parlamentosu Brexit anlaşmasını ikinci kez reddetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 23:49 | Son Güncelleme

 İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği ile varılan ve ülkenin birlikten ayrılmasının koşullarını belirleyen anlaşmayı ikinci kez reddetti.

Aynur Tattersall /Londra, (DHA) - İngiltere Parlamentosu, Avrupa Birliği ile varılan ve ülkenin birlikten ayrılmasının koşullarını belirleyen anlaşmayı ikinci kez reddetti. Parlamento'da yapılan oylamada 242 milletvekilinin ‘Evet’ oyuna karşı, 391 milletvekili ‘Hayır’ oyu kullandı.

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Theresa May’in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı ve ülkenin birlikten ayrılmasının (Brexit) koşullarını belirleyen anlaşmayı yine reddetti.

Parlamento’da anlaşma Ocak ayında da 202'ye karşı 432 oyla reddedilmişti. İngiltere Parlamentosu Çarşamba akşamı, ülkenin 29 Mart'ta AB'den anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmamasını oylayacak.

May: “Brexit'in Ertelenmesi Sorunu Çözmeyecek”

Başbakan Theresa May, oylama sonrası Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada, iktidardaki Muhafazakar Parti'nin milletvekillerinin AB'den anlaşma olmadan ayrılıp ayrılmama konusunda hür iradeleriyle oy kullanacaklarını söyledi.

May, Parlamento'nun AB'den anlaşma olmadan ayrılmayı reddetmeleri halinde bu kez Perşembe günü yeni bir oylama yapılacağını; milletvekillerine Brexit'in ertelenmesine destek verip vermediklerinin sorulacağını ifade etti.

May yaptığı konuşmada, Brexit'in ertelenmesinin önlerindeki sorunu çözmeyeceğini de belirterek, AB’nin, İngiltere'nin Brexit sürecini tamamlayacağını mı, yoksa ikinci bir referandum mu istediğini öğrenmek isteyeceğini vurguladı.

Corbyn: "Genel Seçime Gitmeliyiz"

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn ise İngiltere Parlamentosu'nun müzakere edilecek bir öneri üzerinde anlaşması gerektiğini, kendi önerilerini yeniden Parlamento'ya sunacaklarını belirtti. İngiltere'nin anlaşma olmadan AB'den ayrılmasına karşı çıkan İşçi Partisi, ülkenin öncelikle AB'yle gümrük birliğini sürdürmesini ve tek pazarda kalması gerektiğininin önemini vurguluyor.

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