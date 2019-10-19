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DHA DIŞ- İngiltere Parlamentosu, yeni Brexit Anlaşması oylamasını erteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2019 17:32 | Son Güncelleme

İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson’ın Avrupa Birliği’yle (AB) vardığı yeni Brexit Anlaşması’nın oylamasının ertelenmesine karar verdi.

İngiltere, (DHA)- İngiltere Parlamentosu, Başbakan Boris Johnson’ın Avrupa Birliği’yle (AB) vardığı yeni Brexit Anlaşması’nın oylamasının ertelenmesine karar verdi.

İngiltere Parlamentosu, 37 yıl sonra ilk kez Cumartesi günü toplanarak Boris Johnson’ın AB ile vardığı yeni Brexit Anlaşması’nı görüştü. Başbakan Johnson, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada, “Anlaşma İngiltere’ye 31 Ekim’de AB’den ayrılma olanağı veriyor. Artık ülkeyi birleştirmenin vakti geldi” dedi. Daha sonra söz alan ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, yapılan anlaşmanın eski Başbakan Theresa May’in yaptığı anlaşmadan daha kötü olduğunu ileri sürerek Brexit konusunu yeniden referanduma götürmeleri gerektiğini savundu. Konuşmaların ardından yeni Brexit Anlaşması’nın oylamasına geçilip geçilmeyeceği oylandı. Parlamento, Başbakan Boris Johnson’ın yeni Brexit anlaşması oylamasının ertelenmesine 322’ye karşı 306 oyla karar verdi. Oylamanın ertelenmesinin bu ülke için kötü olduğunu kaydeden Boris Johnson, “Ne yazık ki anlamlı bir oy kullanma şansını kaybettik. Bu sonuçtan dolayı dehşete düşmedim. İngiltere ve tüm Avrupa için en iyisi 31 Ekim’de bu yeni anlaşmaya varmamız. Daha fazla gecikme bu ülke için kötü olacak” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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-Başbakan Boris Johnson’ın parlamentodaki konuşması
-Ana muhalefet lideri Jeremy Corbyn’in parlamentodaki konuşması
- Parlamentodan görüntüler
-Oylama geçilmesi

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