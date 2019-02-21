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DHA DIŞ - İngiltere son yılların en sıcak ‘Şubat’ını yaşayabilir

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.02.2019 23:52 | Son Güncelleme

 - Birleşik Krallık genelinde son yılların ‘en sıcak Şubat ayı’nın bu hafta sonu yaşanması bekleniyor.    İngiltere Meteoroloji Kurumu, bu hafta sonu hava sıcaklıklarının 18 dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini; bunun son yılların en sıcak şubat ayı olabileceğini duyurdu.    Soğuğu ve yağmuruyla ünlü başkent Londra’da hava sıcaklığının, rekor kırarak bu hafta sonu 18 dereceye ulaşması bekleniyor.

Aynur Tattersall, Londra (DHA) - Birleşik Krallık genelinde son yılların ‘en sıcak Şubat ayı’nın bu hafta sonu yaşanması bekleniyor.

İngiltere Meteoroloji Kurumu, bu hafta sonu hava sıcaklıklarının 18 dereceye kadar yükselmesinin beklendiğini; bunun son yılların en sıcak şubat ayı olabileceğini duyurdu.

Soğuğu ve yağmuruyla ünlü başkent Londra’da hava sıcaklığının, rekor kırarak bu hafta sonu 18 dereceye ulaşması bekleniyor.

Meteoroloji yetkilileri, Birleşik Krallık’ta Şubat ayında en yüksek sıcaklığın 13 Şubat 1998 yılında 19.7 dereceye kadar çıktığını ifade ederek; hafta sonu sıcaklığın bu seviyeye yaklaşmasının beklendiğini belirtti.

Hava sıcaklığının ayrıca İskoçya’da 17.9 ve Gallerde 18.6’ya ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

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