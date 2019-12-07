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DHA DIŞ - İngiltere’de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı

DÜNYA HABERLERİ  | 07.12.2019 11:34 | Son Güncelleme

-Irkçı saldırgan kadın, kız çocuğuna hakaretler yağdırdı, otobüste darp etti, otobüs dışına savurdu, yere yatırıp yumrukladı...

-Irkçı saldırgan kadın, kız çocuğuna hakaretler yağdırdı, otobüste darp etti, otobüs dışına savurdu, yere yatırıp yumrukladı...

-Çevredekilerin çoğunun sadece izlediği o anlar kamerada

İngiltere (DHA)

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