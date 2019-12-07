DHA DIŞ - İngiltere’de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı

-Irk\u00e7\u0131 sald\u0131rgan kad\u0131n, k\u0131z \u00e7ocu\u011funa hakaretler ya\u011fd\u0131rd\u0131, otob\u00fcste darp etti, otob\u00fcs d\u0131\u015f\u0131na savurdu, yere yat\u0131r\u0131p yumruklad\u0131... \n-\u00c7evredekilerin \u00e7o\u011funun sadece izledi\u011fi o anlar kamerada \n\u0130ngiltere (DHA)E\u015fini barlardan toplayan kad\u0131n\u0131n \u00e7\u00f6z\u00fcm\u00fc \u015fa\u015f\u0131rtt\u0131!Trump: Ter\u00f6r \u00f6rg\u00fct\u00fc ilan edilmesi s\u00fcrecini beklemeye al\u0131yoruz!Irak'ta sular durulmuyor! Bir gazeteci \u00f6ld\u00fcr\u00fcld\u00fc
Okuyucu Yorumları 0 yorum