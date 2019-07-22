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DHA DIŞ- İngiltere’de kan zehirlenmeleri vakalarında rekor artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.07.2019 13:41 | Son Güncelleme

Kan zehirlenmeleri vakalarının özellikle gençlerde son iki yıl içerisinde büyük artış gösterdiği ve menenjitten daha riskli olduğu bildirildi.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Kan zehirlenmeleri vakalarının özellikle gençlerde son iki yıl içerisinde büyük artış gösterdiği ve menenjitten daha riskli olduğu bildirildi.

İngiltere Ulusal Sağlık Kuruluşu (NHS) son iki yılda kan zehirlenmesi (Sepsis) vakalarının iki kat artış gösterdiği, iki yıl önce 169 bin 125 olan vaka sayısının 2017- 2018 yılları arasında 350 bin 344’e yükseldiğini açıkladı.

Telegraph gazetesinin haberine göre, sağlık uzmanları kan zehirlenmesi vakalarının artışında antibiyotik tedavisinin eskiye göre etkili olmamasını gösteriyor. İngiltere’de 24 yaşın altındaki çocuk ve gençlerde, 2015 yılında 36 bin 867 olan kan zehirlenmesi vakası, 2017 yılında yüzde 32 artarak, 48 bin 647’ye yükseldi. Her 10 vakadan dördünün besin kaynaklı ‘E. coli’ bakterisinin neden olduğu kan zehirlenmesinde antibiyotiklerin de yüzde 40 oranındaki hastada etki göstermediği açıklandı.

Haberde, İngiltere’de yılda ortalama 250 bin kişiye ‘sepsis’ teşhisi konduğu bunlardan 50 binin de bu hastalıktan dolayı hayatını kaybettiği belirtildi. Bakteriyel bir enfeksiyonla başlayan kan zehirlenmesi dokuları ve organları etkiliyor. Antibiyotik tedavisi gereken hastalıkta tedavi gecikirse, çoklu organ yetmezliği ile karşılaşılabiliyor ve hastanın her saatte yaşamını kaybetme ihtimali yüzde 8 artıyor

Sepsis, küçük bir sıyrık ya da ısırıkta enfeksiyon, göğüs ve idrar enfeksiyonu, boğaz ağrısı gibi nedenlerle başlıyor, ancak bunların çoğu yanlış teşhis edilebiliyor. Sepsisin ilk belirtileri, düşük veya yüksek ateş, titreme, kalp atışlarında hızlanma, kusma, kas ağrısı, nefes almada güçlük, idrar yapamama olabiliyor. Bu belirtilerle birlikte herhangi bir enfeksiyon görüldüğünde bir hekime başvurulması gerektiğini tavsiye ediliyor.

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