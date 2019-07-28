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DHA DIŞ- İngiltere’de yol kavgası, trafik terörüne dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.07.2019 16:49 | Son Güncelleme

İngiltere’de 2 kişi trafikte bir kadın ile tartıştı.

İngiltere, (DHA)- İngiltere’de 2 kişi trafikte bir kadın ile tartıştı. Kadının topuklu ayakkabısı ile otomobilinin ön camına vurması sonrası öfkelenen sürücü otomobilini kadının üzerine sürerken o sırada kaldırımdan geçen başka bir adama çarptı. O anlar saniye saniye kaydedildi.

Olay, Newcastle şehrinde yerel saatle 21.00 sıralarında meydana geldi. Trafik kavgasında 2 kişi otomobilden inerek bir kadın ile tartıştı. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, kadının tartıştıkları 2 kişinin otomobiline gittiği; topuklu ayakkabısını çıkararak otomobilin ön camına defalarca vurduğu görüldü. Öfkelenen sürücü, otomobiline tekrar binerek otomobilini kaldırıma doğru sürdü, kadına hafifçe çarparak kenara attı ve o sırada kaldırımdan geçen başka bir adama daha çarptı. Kaldırımdaki adamın da öfkelenerek otomobilin kapısını açmaya çalıştığı; sürücünün ise otomobiliyle geri giderek tekrar otomobilinin adamın üzerine sürdüğü ve çarptığı görüldü. Çarpmanın etkisiyle savrulan adam, trafik levhasının bulunduğu direğe çarptı.

Yerel medya, polisin olaya dair inceleme başlattığını duyurdu.

Görüntü Dökümü
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-Kadının otomobilin ön camına topuklu ayakkabı ile vurması
-Otomobile binen sürücünün otomobili kaldırıma doğru sürmesi
-Kadının kenara düşme anı
-Kaldırımdan geçen adama çarpan otomobil
-Adamın sinirlenerek otomobilin kapısını açmaya çalışması
-Sürücünün geri giderek tekrar otomobili adamın üzerine sürmesi
-Çarpma anı ve adamın levha direğine çarpması

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