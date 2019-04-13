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DHA DIŞ - İngiltere'deki Türk dernekleri: Huzurumuzu kaçırmak istiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2019 10:06 | Son Güncelleme

İngiltere’deki Türk dernekleri, İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği’ne PKK terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı.

Aynur Tattersall, Londra (DHA) - İngiltere’deki Türk dernekleri, İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği’ne PKK terör örgütü yandaşları tarafından gerçekleştirilen saldırıyı kınadı. Dernek temsilcileri, saldırganların bir an önce bulunarak adalet önüne çıkarılmalarını istedi.

Londra’daki İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği’nde bir araya gelen İngiltere’deki Türk dernek temsilcileri, ortak basın açıklaması yaparak 8 Nisan’da gerçekleştirilen saldırıyı kınadılar.

“TOPLUMUMUZUN HUZURUNU KAÇIRMAK ISTIYORLAR”

İngiltere’deki Türk dernekleri adına ortak bir basın açıklaması yapan İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Ali Kılınç, İngiltere’deki Türk derneklerinin karşı karşıya kaldığı durumla ilgili bir kınama mesajı yayınlayarak şunları söyledi:

“Bizler iyilikten, birlikten, kardeşlikten yana mücadele verirken, bazıları İngiltere'deki toplumumuzun huzurunu bozmak için uğraşıyor. İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği olarak, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan, kişi ve kurumları ayırmadan, kucaklayıcı ve birleştirici olarak yolumuza devam ediyoruz. Ancak geçtiğimiz hafta sonu sebepsiz ve anlamsız bir şekilde derneğimize yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Kapı ve camlarımız kırıldı. Saldırganlar, duvarlarımıza terör örgütü ‘PKK’ yazıp kaçtılar. Bizler iyilikten, birlikten, kardeşlikten yana mücadele verirken, bazıları İngiltere'deki toplumumuzun huzurunu bozmak için uğraşıyor”.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ GÜÇLENDİ”

Farklı nedenlerle İngiltere’ye geldiklerini ve çocuklarının burada doğup büyüdüğünü hatırlatan Kılınç, “Ana vatanımızdan kopmadık. Minnet borcumuzu ödemeye devam edeceğiz. Bu saldırılar, Türkü, Kürdü ve Alevisiyle bizleri daha da birleştirdi. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdi. Bu saldırılar nereden, kimden, nasıl ve hangi sebeple gelirse gelsin, şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz” dedi.

“SİYASİ PARTİ DEĞİL, HEMŞEHRİ DERNEĞİYİZ”

Derneğin kısa sürede hızlı bir şekilde büyüyerek üye sayının 2000'e yaklaştığını söyleyen Kılınç, “Türkiye sevdalısı hemşehrilerimiz ve canlarımız ile bir araya gelerek; toplumumuz, gençlerimiz ve özellikle çocuklarımız adına yararlı ve faydalı işler yapmak için yaklaşık dört aydır mücadele veriyoruz. İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği olarak, bugün derneğimizde Türk, Alevi, Kürt kardeşlerimiz aynı zamanda civar illerden de Kayseri, Gaziantep, Malatya, Gümüşhane, Aksaray ve birçok şehirden hemşehrilerimiz aramızdadır. Bu renklilik, derneğimizin ne kadar önemli bir görev üstlendiğini ve mühim bir ihtiyaca cevap verdiğinin en önemli kanıtıdır. Derneğimiz, bugüne kadar birçok faaliyet ve etkinlikle değerli halkımız yararına etkinlikler yapmıştır. İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği olarak, açıldığımız günden bugüne dek herhangi bir ‘siyasi etkinlik’ yapmadık, yapmayacağız. Biz siyasi bir dernek değil, hemşehri derneğiyiz” dedi.

İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği’nde hafta sonu okulu, spor ve müzik etkinlikleri, taziye, nişan, kına gibi etkinlikler seminer ve konferanslar, Ramazan boyunca iftar gibi topluma faydası olan faaliyetlerde bulunduklarını belirten Kılınç, “Bizleri telefonla arayarak ve bizzat ziyaret ederek ya da sosyal medyadan ulaşarak geçmiş olsun dileklerini sunan devlet büyüklerimize ve tüm vatandaşlarımıza bir kez daha teşekkür ediyoruz. Toplumumuzun her zaman birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşamasını diliyoruz” şeklinde konuştu.

Ortak basın toplantısına Batı Londra Derneği, MUSIAD UK, South Coast Anatolian Education & Culture Centre, UK Pekünlüler Derneği, İHH, Milli Görüş, Nottingham Turkish Community, Leicester Turkish Community, Türk İslam Federasyonu, Luton Derneği, UID. derneklerinin temsilcileri katıldı.

Görüntü Dökümü

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-Basın açıklaması
-Saldırı anına dair güvenlik kamera görüntüleri / (8 Nisan’daki)
-Saldırı sonrası binadan görüntüler / (8 Nisan’daki)

Kara deliğe düşersek ne olur? Kara deliğe düşersek ne olur?
Görme engellilerin engelleri görünmüyorGörme engellilerin engelleri görünmüyor
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