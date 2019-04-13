DHA DIŞ - İngiltere'deki Türk dernekleri: Huzurumuzu kaçırmak istiyorlar

“Bizler iyilikten, birlikten, kardeşlikten yana mücadele verirken, bazıları İngiltere'deki toplumumuzun huzurunu bozmak için uğraşıyor. İngiltere Kahramanmaraşlılar Eğitim ve Kültür Derneği olarak, din, ırk, mezhep ayrımı yapmadan, kişi ve kurumları ayırmadan, kucaklayıcı ve birleştirici olarak yolumuza devam ediyoruz. Ancak geçtiğimiz hafta sonu sebepsiz ve anlamsız bir şekilde derneğimize yönelik bir saldırı gerçekleştirildi. Kapı ve camlarımız kırıldı. Saldırganlar, duvarlarımıza terör örgütü ‘PKK’ yazıp kaçtılar. Bizler iyilikten, birlikten, kardeşlikten yana mücadele verirken, bazıları İngiltere'deki toplumumuzun huzurunu bozmak için uğraşıyor”.

“BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ GÜÇLENDİ”

Farklı nedenlerle İngiltere’ye geldiklerini ve çocuklarının burada doğup büyüdüğünü hatırlatan Kılınç, “Ana vatanımızdan kopmadık. Minnet borcumuzu ödemeye devam edeceğiz. Bu saldırılar, Türkü, Kürdü ve Alevisiyle bizleri daha da birleştirdi. Birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirdi. Bu saldırılar nereden, kimden, nasıl ve hangi sebeple gelirse gelsin, şiddetle lanetliyor ve kınıyoruz” dedi.

“SİYASİ PARTİ DEĞİL, HEMŞEHRİ DERNEĞİYİZ”

Derneğin kısa sürede hızlı bir şekilde büyüyerek üye sayının 2000'e yaklaştığını söyleyen Kılınç, “Türkiye sevdalısı hemşehrilerimiz ve canlarımız ile bir araya gelerek; toplumumuz, gençlerimiz ve özellikle çocuklarımız adına yararlı ve faydalı işler yapmak için yaklaşık dört aydır mücadele veriyoruz. İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği olarak, bugün derneğimizde Türk, Alevi, Kürt kardeşlerimiz aynı zamanda civar illerden de Kayseri, Gaziantep, Malatya, Gümüşhane, Aksaray ve birçok şehirden hemşehrilerimiz aramızdadır. Bu renklilik, derneğimizin ne kadar önemli bir görev üstlendiğini ve mühim bir ihtiyaca cevap verdiğinin en önemli kanıtıdır. Derneğimiz, bugüne kadar birçok faaliyet ve etkinlikle değerli halkımız yararına etkinlikler yapmıştır. İngiltere Kahramanmaraşlılar Derneği olarak, açıldığımız günden bugüne dek herhangi bir ‘siyasi etkinlik’ yapmadık, yapmayacağız. Biz siyasi bir dernek değil, hemşehri derneğiyiz” dedi.