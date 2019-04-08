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DHA DIŞ - İngiltere'den internet yayınlarına 'zararlı içerik' cezası düzenlemesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 12:41 | Son Güncelleme

İngiltere’deki tüketici hakları kuruluşları, başta Facebook ve Google olmak üzere internet üzerinden zararlı içerik paylaşımlarına izin veren tüm teknoloji şirketlerine ceza uygulayacak yeni bir düzenleme hazırladı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - İngiltere’deki tüketici hakları kuruluşları, başta Facebook ve Google olmak üzere internet üzerinden zararlı içerik paylaşımlarına izin veren tüm teknoloji şirketlerine ceza uygulayacak yeni bir düzenleme hazırladı.
Yeni düzenlemenin İngiltere Parlamentosu’nda kabul edilmesi halinde, sosyal medya ve teknoloji siteleri, kötü ve zararlı sayılabilecek paylaşım, fotoğraf ve görüntüleri anında kaldırmadığı takdirde daha önce görülmemiş ağır para cezaları ve yaptırımlarla karşılaşabilecekler. İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, söz konusu yeni düzenleme, internet üzerinde kullanıcıların paylaşımlarının sosyal medya siteleri üzerindeki sorumluluğunu ilk kez bu kadar büyük ölçüde belirliyor. Yeni düzenleme herkes tarafından görülüp izlenebilen grafik, şiddet içerikli mesaj, video ve paylaşımların sınırlandırılmasını amaçlıyor.
Geçtiğimiz ay Yeni Zelanda’daki cami saldırısını gerçekleştiren teröristin, yaptığı saldırıyı Facebook üzerinden canlı yayınlaması sosyal medya paylaşımlarının denetlenmesi konusunda büyük tartışmalara yol açmıştı.
Konuyla ilgili dün bir yazılı açıklama yapan İngiltere Dijital Bakanı Jeremy Wright, bu yeni düzenleme ile online şirketler için ‘kendini denetleme’ döneminin sona erdiğini söyledi.

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