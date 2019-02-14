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DHA DIŞ - İngiltere’nin trafik yoğunluğu ekonomisine 8 milyar sterline mal oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 11:21 | Son Güncelleme

Avrupa’nın en yoğun trafiğine sahip İngiltere’nin trafik sıkışıklığı geçtiğimiz yıl ülkeye 8 milyar sterline mal oldu.

Gonca YAĞCI, (DHA) - Avrupa’nın en yoğun trafiğine sahip İngiltere’nin trafik sıkışıklığı geçtiğimiz yıl ülkeye 8 milyar sterline mal oldu.

Bunun sürücü başına maliyeti ise ortalama 1300 sterlin (yaklaşık 8 bin 800 TL) olarak açıklandı.

İngiliz TV kuruluşu Skynews’in haberine göre geçtiğimiz yıl İngiltere’deki yollarda yaşayan trafik sıkışıklığı ülke ekonomisine 7.9 milyara mal oldu. Trafiğin en yoğun olduğu başkent Londra’da bunun bir sürücüye maliyeti yılda yaklaşık 1680 Sterlin oldu.

Yollardaki yoğunluktan dolayı yavaş ilerleyen trafik, hava kirliliğinin artması, trafik kazalarının yaşanması ve zamanında ulaşmayan ürünlerin verimliliğini düşürmesi gibi sonuçlara yol açıyor.

Londra’dan sonra İngiltere’nin en yoğun trafiğine sahip kentleri Machester ve Leicester’da da bir sürücü, trafik sıkışıklığından dolayı ortalama 1100 Sterlin kaybediyor.

Dünyanın en yoğun trafiğinin bulunduğu kentler listesinde Moskova birinci sırada yer alırken listeyi, Bogota, Mexico City, İstanbul ve Londra izliyor.

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