Aynur Tattersall / Londra, (DHA) - Kraliçe'den hükümet kurma yetkisini alan İngiltere’nin yeni Başbakanı Boris Johnson, kabinesini kurdu. Johnson kabinesini açıklamadan önce başbakan olarak yaptığı ilk konuşmada, Avrupa Birliği (AB) ile yeni ve daha iyi bir anlaşma sözü vererek 31 Ekim'de AB'den çıkılacağını söyledi.

İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'ın yeni kabinesi oluşturdu.

Başbakan Boris Johnson, Downing Sokağı'ndaki başbakanlık konutuna ilk olarak eski İçişleri Bakanı Sajid Javid’i davet etti. Maliye bakanlığına getirilen Javid, 2016'daki Brexit referandumu öncesinde İngiltere'nin Avrupa Birliği'nde kalmasını destekleyen siyasetçiler biriydi.

Başbakan Johnson, dışişleri bakanlığına ise Brexit referandumu sırasında İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılması yönünde kampanya yapan eski Brexit Bakanı Dominic Raab'ı atadı. İngiltere’nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının tahmin edildiği kadar kötü olmayacağını savunan Raab, İngiltere'nin kendi kendine yeteceğini iddia ediyor.