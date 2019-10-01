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DHA DIŞ- Irak polisi, protestoculara biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 17:56 | Son Güncelleme

Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Irak, (DHA)- Irak’ta hükümet karşıtı gösteriler düzenleyen eylemcilere polis, biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti.

Başkent Bağdat ve Dikar bölgesinde düzenlenen protestolar sırasında polis, eylemcilere biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etti. Divaniye kentindeki meclis binasının önünde toplanan çok sayıda eylemci, işsizlik ve yolsuzlukları protesto ederek, hükumetin değişimini istedi.

Görüntü Dökümü
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-Protestolardan görüntüler
-Biber gazı dumanının görüntüsü
-Polis araçlarının ve eylemcilerin görüntüleri
-Detaylar

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