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DHA DIŞ- Irak’ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 16 ölü, 75 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 16 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

Irak, (DHA)- Irak’ın Kerbela şehrinde Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda 16 kişi öldü, 75 kişi yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Saif Al-Bader, yaptığı açıklamada, Aşure Günü etkinliğinde izdiham nedeniyle 16 kişinin yaşamını yitirdiğini; 75 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

Ölü ve yaralı sayısının artabileceği açıklandı.

Görüntü Dökümü
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-Yaralıların sedyelerle dışarı taşınması
-Kalabalığın görüntüsü
-Törenlerden görüntüler

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