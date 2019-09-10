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DHA DIŞ- Irak’ta Aşure Günü etkinliğinde izdiham: 31 ölü, 100 yaralı (3)

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2019 17:59 | Son Güncelleme

Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda ölü sayısı arttı.

Irak, (DHA)- Irak’ın Kerbela kentinde, Aşure Günü etkinliğinde çıkan izdihamda ölü sayısı arttı. Son belirlemelere göre, 31 kişi yaşamını yitirdi, 100 kişi de yaralandı.

Irak Sağlık Bakanlığı’ndan gelen yeni açıklamada, ölü sayısının 16’dan 31’e çıktığı belirtildi. Yaralı sayısında da yükselme olduğu belirtilirken, bu sayının 100 olduğu açıklandı. Yaralılardan 10’unun durumunun kritik olduğu belirtildi.

Bölgede basın mensuplarına bilgi veren Kerbela Sivil Savunma Müdür Yardimcısı Tuğgeneral Muhsin Kazım, izdiham nedeni ile olayın meydana geldiğini; zemin çökmesi gibi bir hadisenin yaşanmadığını söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Kerbela Sivil Savunma Müdür Yardimcısı Tuğgeneral Muhsin Kazım'ın açıklaması

////DGS'DEKİ GÖRÜNTÜLER
Olay yerinden görüntüler
Yaralıların taşınması
Yaşanan panik anları

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