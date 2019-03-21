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DHA DIŞ - Irak'ta feribot battı: 45 kişi hayatını kaybetti (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 17:03 | Son Güncelleme

Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribot battı.

IRAK (DHA) - Irak'ın Musul kentinde Dicle nehri üzerinde bir feribot battı. Feribotta aralarında çok sayıda kadın ve çocuğun bulunduğu 100'e yakın yolcu vardı.

Yetkililerin yaptığı açıklamada şu ana kadar 12 kişinin kurtarıldığı belirtildi. Sivil savunma yetkilileri 45 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Kurtarma ekipleri ve bölgedeki vatandaşlar, nehirdekileri kurtarmaya çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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nehir üzerinde yüzmeye çalışanlar

batan feribot
(YENİ GÖRÜNTÜLERLE BERABER DGS'DE)

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