HABER

DHA DIŞ- Irak’ta hava üssünün yanındaki silah deposunda patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2019 21:55 | Son Güncelleme

Irak’ta Bağdat’ın kuzeyinde bulunan Balad Hava Üssü’nün yanında bulunan bir silah deposunda patlama meydana geldi.

Irak, (DHA)- Irak’ta Bağdat’ın kuzeyinde bulunan Balad Hava Üssü’nün yanında bulunan bir silah deposunda patlama meydana geldi. Patlama sonrası depodan alevler yükselirken, o anlar amatör kameralara yansıdı.

Irak güvenlik yetkilileri, Bağdat’ın kuzeyinde bulunan Salaheddin eyaletindeki Balad Hava Üssü’nün yanında, 'İran destekli bir milis grubuna' ait silah deposunda patlama meydana geldiğini bildirdi. Patlamanın sebebi henüz açıklanmazken, drone saldırısı ihtimalinden söz ediliyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------
-Patlamanın ardından yükselen dumanlar

PARTNERTeşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'Teşhis konmuştu! 'Aşık oldum, tedavi olmak istemiyorum'
Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurduBir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu
Halk Ekmek Genel Müdürü Sarıduman istifa ettiHalk Ekmek Genel Müdürü Sarıduman istifa etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Bakan duyurdu: 1 yıl ödemesiz 100 bin TL verilecek

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Gül ve Davutoğlu'nun 'kayyum' açıklamalarına tepki

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Avrupa şokta! İstifa edeceğini açıkladı

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

Meteoroloji İstanbul'u uyarmıştı! Korkutan görüntü

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

İkinci el araba alacaklar dikkat! O kural değişiyor

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

HDP'den kayyum açıklaması! Siyasi partilere çağrı yaptı

İlginizi Çekebilir

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

Ayakkabı Dünyasında 300 TL'ye Anında 50 TL indirim

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

35 yıl sonra tersine döndü! Bir ilçe bunun sevincini yaşıyor

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

İmamoğlu'nun sel eleştirilerine Meteoroloji'den yanıt! Bakan da devreye girdi

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Dönüyorlar! Kilometrelerce kuyruk oluştu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ankara'da 3.5 şiddetinde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Ankara'da korkutan deprem!

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ağustos'ta şaşırtan görüntü! Beyaza bürüdü

Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman istifa etti

Bir istifa da Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde! Twitter'dan duyurdu

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Meteoroloji'den art arda uyarılar! Birçok il listede: Saat verildi

Memurlardan bakanlık önünde 'cüzdan atma' eylemi

Bakanlık önünde cüzdan atma eylemi!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İzmir'deki yangında bu sistem kullanıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.