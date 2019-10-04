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DHA DIŞ- Irak’ta hükümet karşıtı protestolarda ölü sayısı 50’ye çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 21:02 | Son Güncelleme

Irak'ta 1 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 50’ye yükselirken, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığı açıklandı.

Irak, (DHA)- Irak'ta 1 Ekim’den bu yana devam eden gösterilerde ölü sayısı 50’ye yükselirken, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığı açıklandı.
Eylemciler, Irak’ın genelinde yaygın olan işsizlik, bürokrasideki yolsuzluk ve hükümetin yanlış ekonomi politikaları sebebiyle Bağdat hükümetini protesto ediyor. Yerel medya, ölü sayısının 50’ye çıktığını, yaralı sayısının ise 2 bine yaklaştığını açıkladı.
Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, televizyonda yaptığı açıklamada halka seslenerek, kabine revizyonunun olacağını ve dar gelirli Iraklılara temel gelir sağlayacaklarını duyurmuştu. Göstericilerin yolsuzluğun sona erdirilmesi taleplerinin haklı bir talep olduğuna dikkat çeken Abdülmehdi, hükümetin bu konunun üzerine gidebilmesi için yardıma ihtiyacı olduğunu belirtmişti.

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