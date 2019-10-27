HABER

DHA DIŞ- Irak’ta öğrenciler de protestolara katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2019 11:44 | Son Güncelleme

Irak’ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı protestolara, öğrenciler de katıldı.

Irak, (DHA)- Irak’ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı protestolara, öğrenciler de katıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Irak’taki protestolarda son 2 günde 63 kişinin öldüğünü, 3 binden fazla kişinin de yaraladığını duyurdu.
Irak’ta iki hafta aranın ardından tekrar başlayan hükümet karşıtı gösterilere öğrenciler de katıldı. Çıkan çatışmalarda ve güvenlik güçlerinin müdahalesinde, Irak medyasında yer alan ve Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği tarafından verilen bilgiye göre; 63 kişi hayatını kaybetti, 3 binden fazla kişi de yaralandı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, başkent Bağdat’ta 11, Maysan’da 14, Dikar’da 15, Basra’da 7, Divaniye’de 12 ve Babil’de 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Öte yandan, yerel medya, Divaniye, Maysan, Vasit, Dikar, Basra, Mutenna, Babil ve Kerbela’da 83 hükümet binasının protestolarda hasar gördüğünü duyurdu.

Görüntü Dökümü
-----------------------------------
-Protestolara katılan öğrencilerin görüntüleri
-Protestolardan görüntüler
-Detaylar

PARTNERKortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!Kortların yeni 'Sharapova'sı Hırvatistan'dan!
10 yılda 240 milyon yolcuyu ağırladı10 yılda 240 milyon yolcuyu ağırladı
Genç modacının tasarımı gökyüzündeGenç modacının tasarımı gökyüzünde
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Öz abisini aracın altında 1 kilometre sürükledi!

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Dünya Trump'ın tweet'ini konuşuyor! Bağdadi öldürüldü mü?

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mazlum Kobani'nin 'kırmızı bülten' dosyası ortaya çıktı!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Mucize Doktor setinden selfie geldi!

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Bakan duyurdu! Ne satılacak ne de kiralanacak

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

Her şeyi zanlının dövmesi ele verdi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Rusya duyurdu: Çekilmeye başladılar!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Kahreden haber: 1 asker şehit

Kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Türkiye'den ABD'nin Bağdadi operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Soylu açıkladı! Emniyet'e yeni TİM

Soylu açıkladı! Yeni TİM geliyor

Netanyahu'nun medya patronunu tehdit ettiği ses kaydı yayımlandı

İsrail'de büyük skandal! Ses kaydı yayımlandı

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: 1 asker şehit, 5 asker yaralı

Bakanlık duyurdu! Kahreden şehit haberi

Emine Bulut davasında gerekçeli karar açıklandı

Türkiye'de infial yaratan cinayetle ilgili yeni gelişme!

Ankara'da yük asansörü 3. kattan yere düştü: 1’i ağır 3 yaralı

Asansör faciası! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.