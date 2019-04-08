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DHA DIŞ - İran: ABD karşılığını görür

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.04.2019 19:37 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran’ın silahlı kuvvetleri olan Devrim Muhafızları’nı ‘terörist’ ilan ettiğini açıklaması sonrası İran’dan açıklama geldi.

İran (DHA) - ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran’ın silahlı kuvvetleri olan Devrim Muhafızları’nı ‘terörist’ ilan ettiğini açıklaması sonrası İran’dan açıklama geldi.

İran'ın İngilizce yayın yapan haber kanalı Press TV'de yer alan habere göre Tümgeneral Mohammad Ali Jafari, Devrim Muhafızları’nın ABD tarafından ‘terörist organizasyonu’ ilan edilmesine ilişkin “Eğer Amerika böyle saçma bir adım atarsa ve bizim ulusal güvenliğimizi tehlikeye atarsa, buna cevaben önlemler alınır ve bunları uygulamaya koyarız” dedi.

ABD medyasında yer alan haberlere göre, ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın ulusal silahlı kuvvetleri olan Devrim Muhafızlarını ‘terörist organizasyonu’ ilan ettiğini duyurdu. Trump’ın yaptığı konuşmada, “Terörizme destek vermenin sonuçları olacağına dair, Tahran’a açık bir mesajdır. İran terörizmi desteklediği sürece, onlara karşı mali baskıyı arttırmaya devam edeceğiz” dediği belirtildi.

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