DHA DIŞ - İran: ABD'nin Suriye ve Irak'taki 'drone'larının kontrolünü ele geçirdik

İran (DHA) - İran Devrim Muhafızları Kolordu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hajizadeh, Suriye ve Irak üzerinde uçan ABD’ye ait birkaç drone'nun Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) tarafından kontrolünün ele geçirildiğini iddia etti.

İran haber ajansı FARS’a konuşan Hajizadeh olaya dair yaptığı açıklamada “Sürekli Suriye ve Irak üzerinde uçan 7-8 droneun kontrolünü ele geçirdik, drone'a gelen verilerin takibini yaptık ve verileri ilk elden ele geçirdik” İfadelerini kullandı.

Haber ajansı, Hajizadeh’in iddiasına kanıt olarak olaya ilişkin bir videoyu paylaştı.

