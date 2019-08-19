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DHA DIŞ- İran: ABD’yi uyardık

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 16:06 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın, Cebelitarık’tan ayrılan İran tankerinin tekrar alıkoyulmasını isteyen ABD’yi uyardığını açıkladı.

İran, (DHA)- İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın, Cebelitarık’tan ayrılan İran tankerinin tekrar alıkoyulmasını isteyen ABD’yi uyardığını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, basın mensupların yaptığı açıklamada, “ABD’nin devam eden alıkoyma talebi yasadışıdır. Cebelitarık’taki bu yanlış hamleye rağmen, ABD’nin, hem Cebelitarık hem de Brezilya tarafından taleplerinin reddedilmesi, bugünün dünyasında zorbalığa yer olmadığını gösteriyor. Ülkelerin, ABD'nin yasadışı tek taraflı yaptırımlarına yanıt vereceğini ve yaptırımların temeli olmadığı için kabul etmeyeceğini umuyoruz” dedi.

‘ABD’Yİ UYARDIK’

Musevi, Cebelitarık’tan ayrılan Adriyan Darya 1 tankerine dair ABD’yi uyardıklarını, “İran, resmi kanallarla ABD yetkililerini hata yapmamaları konusunda uyardı çünkü kötü sonuçlarla karşılaşacaklar” ifadeleriyle duyurdu.

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