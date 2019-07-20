HABER

DHA DIŞ - İran: Alıkonulan geminin personeli, soruşturma bitene kadar gemide kalacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 10:22 | Son Güncelleme

İran’ın el koyduğu İngiliz tanker gemisinin İran balıkçı gemisiyle kazaya karıştığı, geminin Bender Abbas limanında olduğu ve 23 mürettebatın da soruşturma bitene kadar gemide kalacağı belirtildi.

İran (DHA) - İran’ın el koyduğu İngiliz tanker gemisinin İran balıkçı gemisiyle kazaya karıştığı, geminin Bender Abbas limanında olduğu ve 23 mürettebatın da soruşturma bitene kadar gemide kalacağı belirtildi.
İran haber ajansı Fars News’te yer alan haberde, İran’ın el koyduğu İngiliz tanker gemisi ‘Stena Impero’nun bir İran balıkçı teknesi ile kazaya karıştığı belirtildi. Ayrıca yetkililerin yaptığı açıklamada, geminin Hürmüzgan eyaletinde bulunan Bender Abbas limanına olduğu, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve geminin 23 mürettebatının da soruşturma bitene kadar gemide kalacağına yer verildi.
NE OLMUŞTU?
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı’nda seyreden İngiliz tanker gemisine el koyduğunu duyurmuş, etkilerin yaptığı açıklamada; tanker gemisinin takip sistemini kapattığı, dolayısıyla İran tarafından yollanan sinyalleri alamadığı ve yanlış rotaya girdiği bildirilmişti. Bunun ardından İngiliz Savunma Bakanı Jeremy Hunt açıklama yaparak durumun ‘kabul edilemez olduğunu’ belirtmiş ve durumun çözülmesi için İran Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde olduklarını açıklamıştı. Öte yandan ABD Başkanı Donald Trump’da basın mensuplarına İngiltere ile konuşacaklarını duyurmuştu.

PARTNERGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldıGüzelliğiyle büyülüyor! Onlardan da tam not aldı
Endüstri 4.0: Robotlar işlerimizi ele geçirecek miEndüstri 4.0: Robotlar işlerimizi ele geçirecek mi
Dört bin yıllık apartman dikkat çekiyorDört bin yıllık apartman dikkat çekiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Burası ne Ege, ne Akdeniz! Gören mest oluyor

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Dikkat! Emekli maaşınızın düşmemesi için bunu mutlaka yapın

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Boşanıyorlar mı? Son noktayı annesi koydu

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

Kalabalığın üzerine ateş açtı! Adana'da düğün kana bulandı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Birkaç ay önce keşfettiler! Doğu'da bir benzeri daha yok

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Metina bölgesine hava harekatı! Etkisiz hale getirildiler

Adana'da metil alkol operasyonu!

10 kişini ölümüne yol açmıştı! Polis operasyon düzenledi

Adli tatil bugün itibarıyla başladı

Adli tatil bugün itibarıyla başladı

Kendilerini MİT'çi ve komutan olarak tanıtmışlardı! Tutuklandılar

Kendilerini MİT'çi ve komutan olarak tanıtmışlardı!

Son dakika: Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nde yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

3. Köprü'de yolcu otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

Şehit binbaşının cenazesi Samsun'a getirildi

Samsun'a şehit ateşi düştü! Yürek yakan anlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.