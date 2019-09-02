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DHA DIŞ - İran: Avrupa gereğini yapmazsa, nükleer anlaşmada 'üçüncü adımı' atarız

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 10:31 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, nükleer anlaşmayla ilgili taahhütleri azaltma konusunda ‘Üçüncü Adım’ın hazırlandığını ve bunun uygulamaya hazır olduğunu belirti.

İran (DHA) - İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, nükleer anlaşmayla ilgili taahhütleri azaltma konusunda ‘Üçüncü Adım’ın hazırlandığını ve bunun uygulamaya hazır olduğunu belirti.

İran'ın Mehr Ajansı, Musevi’nin açıklamalarına yer verdi. Haberde Musevi’nin, “İran (Avrupa tarafına) tanınan süreyle eş zamanlı olarak anlaşmada kalan tarafların sözlerini yerine getirmesi için ‘Üçüncü Adım’ı hazırladı ve adımı atmaya hazır” dediği aktarıldı.

Ruhani-Macron arasında gerçekleşen telefon görüşmesi, Zarif’in Fransa ziyareti ile Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi'nin gerçekleştirdiği son Paris ziyaretini ‘İran’ın nükleer anlaşmayı koruma yönünde yaptığı diplomatik çalışmaları’ olarak değerlendiren Musevi, “Bütün bu diplomatik önlemlere rağmen, İran İslam Cumhuriyeti, bu çabaların başarısız olduğunu ve Avrupa tarafının nükleer anlaşmayı yerine getirme konusunda kararsızlığını ve pasifliğini görürse Üçüncü Adımı’nı atacaktır” dedi.

Atılacak üçüncü adımın, ilk ikisinden farklı olacağını söyleyen Musevi, “Tabii ki Avrupa’nın yükümlülüklerini yerine getirmek için sunulan teklifler ve görüşmeler hayata geçtiği takdirde İran ‘Üçüncü Adım’ı atmayacaktır. Şartların uygun ve kabul edilebilir olursa ilk iki adım yeniden gözden geçirilebilir ve İran nükleer anlaşmadaki yükümlülükleri tekrar yerine getirebilir" dedi.

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