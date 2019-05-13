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DHA DIŞ - İran Devrim Muhafızları: ABD blöf yapıyor, hata yaparsa vururuz

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.05.2019 12:56 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri, ABD'nin bölgeye Abraham Lincoln ve diğer savaş gemilerini göndermesini ‘psikolojik savaş’ olarak nitelendirdi.

Tahran (DHA)- İran Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Alirıza Tengsiri, ABD'nin bölgeye Abraham Lincoln ve diğer savaş gemilerini göndermesini ‘psikolojik savaş’ olarak nitelendirdi.

ABD'nin olası saldırısına karşı tam hazırlıklı olduklarını söyleyen İranlı General, "Abraham Lincoln uçak gemisi defalarca Basra Körfezi'ne gelip gitti. ABD blöf yapıyor, fakat bir hata yaparsa her şeyden evvel bölgedeki tüm üslerini hedef alırız" diye konuştu.

ABD'nin İran'a karşı uyguladığı baskılarla İran'ı müzakere masasına çekmeye çalıştığını ileri süren Tengsiri, "Düşmanın çıkarına olacak bir müzakere asla yapılmayacak" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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- Ali Tengsiri'nin konuşması

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