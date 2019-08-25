HABER

DHA DIŞ- İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Biarritz’e gitti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 17:46 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, G7 Zirvesinin yapıldığı Biarritz kentine gittiğini duyurdu.

İran, (DHA)- İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in, G7 Zirvesinin yapıldığı Biarritz kentine gittiğini duyurdu.

Seyyid Abbas Musevi, Zarif’in, G7 Zirvesi’nin yapıldığı Biarritz kentine gittiğini sosyal medya hesabından açıkladı. Musevi, “Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian’ın daveti üzerine, Dışişleri Bakanı Dr. Muhammed Cevad Zarif, G7’nin yapıldığı Biarritz’e, Fransa ve İran cumhurbaşkanları arasındaki yakın zamanda yapılan girişimleri sürdürmek için gitti. Bu ziyarette, ABD delegasyonu ile toplantı veya müzakere yapılmayacaktır” dedi.

Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz Vehbi Koç'un makam aracıydı... Bu otomobili satın alabilirsiniz
Kocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendiKocaeli’de kızının gözleri önünde öldürülen Emine Bulut için gösteri düzenlendi
Amasya’da modifiye araç sürücüleri buluştuAmasya’da modifiye araç sürücüleri buluştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

Bülent Emrah Parlak'ın Emine Bulut cinayetiyle ilgili yorumu olay oldu

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

ABD'li Ermenilerin Türkiye'den tazminat ve toprak talebine ret

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Resmen açıklandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Diyarbakır'da dehşet! 6 ölü, 7 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Her yerde aranıyordu! Böyle bulundu

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Bir il bunu konuşuyor! 'Lavanta kokusu' tartışması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Turizmde bu yıl patlama yaşadık

Ankara Büyükşehir Belediyesinden 'Çocuk Koruma Evleri' açıklaması

Ankara'da çok konuşulan iddia ile ilgili açıklama geldi

İstanbullular dikkat! Atatürk Caddesi-Yavuz Selim Köprüsü Kavşağı 30 gün kapalı

İstanbullular dikkat! O yol 30 gün kapalı

Son dakika: Metrobüste yangın paniği!

Metrobüste büyük panik! Yolcular tahliye edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.