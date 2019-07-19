HABER

DHA DIŞ - İran: Drone düşürülmesine dair bilgimiz yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 00:39 | Son Güncelleme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Hürmüz Boğazı’nda bir insansız hava aracı düşürüldüğüne dair kendisine gelen bir bilgi olmadığını söyledi.

İran (DHA) - İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, Hürmüz Boğazı’nda bir insansız hava aracı düşürüldüğüne dair kendisine gelen bir bilgi olmadığını söyledi.

İran'ın Fars Haber Ajansı, Zarif’in, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmesi öncesi BM Genel Merkezi'nde konuştuğunu duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump’un Hürmüz Boğazı’nda İran’a ait insansız hava aracının ABD gemi ve personeli için tehdit oluşturduğu gerekçesi ile düşürülmesine dair yaptığı açıklama dair Zarif, “Drone düşürülmesine dair bilgimiz yok” dedi.

ZARİF’TEN HARİTA’LI MESAJ

Trump’ın drone açıklamasından kısa bir süre sonra İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, sosyal medya hesabı Twitter’dan bir harita görseli paylaştı. ABD ve İran’ın sarı hatlarla çizildiği görselde Hürmüz Boğazı’nın da işaretlenmiş olduğu görüldü. Zarif, görseli “Hatırlatla” mesajı ile paylaştı.
Zarif, önceki gün bir açıklamasında, “6000 mil öteden yabancıların kıyılarımıza gelip, ulusal egemenliğimizi ve istikrarımızı tehdit etmesini tolere edemeyiz” demişti.

PARTNERGören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...Gören şoke oldu! Herkesin içinde çırılçıplak soyunup...
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Ağrı’daAK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki Ağrı’da
Sayıştay Başkan Yardımcısı Özkök'ün yeğeni denizde boğulduSayıştay Başkan Yardımcısı Özkök'ün yeğeni denizde boğuldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bomba gelişme! Dünya yıldızı geliyor

Bomba gelişme! Dünya yıldızı geliyor

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

2 bin 660 dolar maaşla personel arıyorlar! İşte şartları

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Valilik duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Valilik duyurdu: 7 kişi için kayıp ihbarı geldi

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-35 kararının ardından...

Türkiye ile ABD arasında kritik görüşme! F-35 kararının ardından...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı: Kuvvetli olacak

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Flaş operasyon! Aralarında iş adamı ve basın mensupları da var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sayıştay Başkan Yardımcısı Özkök'ün yeğeni denizde boğuldu

Sayıştay Başkan Yardımcısı Özkök'ün yeğeni denizde boğuldu

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

İçişleri Bakanı Soylu Düzce'de! '4'ü çocuk, 7 kişi kayıp'

Düzce'de son durum! Bakan Soylu'dan açıklama

18 Temmuz Süper Loto çekilişi sonuçları!

Süper Loto'da 6 bilen çıkmadı

İstanbul Ataşehir’de korkutan yangın

İstanbul'da korku dolu dakikalar

Son dakika: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan F-35 kararı açıklaması

Bakan Akar'dan F-35 kararı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.