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DHA DIŞ - İran: Gemimizi bırakırlarsa yargı sürecini hızlandırırız

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2019 14:09 | Son Güncelleme

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi’nin “İngiltere, gemimizi serbest bırakırsa, el koyduğumuz İngiliz petrol tankeriyle ilgili yargı sürecini hızlandırırız” açıklamasının ardından, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raad, İran’la takas yapılmayacağını söyleyerek teklifi geri çevirdi.

Tahran, (DHA)- İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi’nin “İngiltere, gemimizi serbest bırakırsa, el koyduğumuz İngiliz petrol tankeriyle ilgili yargı sürecini hızlandırırız” açıklamasının ardından, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raad, İran’la takas yapılmayacağını söyleyerek teklifi geri çevirdi.
Tahran’da Çin Komünist Partisi Uluslararası İlişkiler Bakanı Song Tao ile görüşen Harrazi, İran ve İngiltere arasında yaşanan gemi krizini değerlendirdi.
Harrazi, İngiltere’nin Cebelitarık Boğazı’nda el koyduğu İran petrol tankerini “İran, uluslararası hukuka uygun olarak İngiliz tankerini işlediği suçlardan dolayı alıkoydu ve bu konuyla ilgili yargı süreci devam ediyor. İngilizler, Cebelitarık Boğazı’nda el konulan İran gemisini en kısa sürede serbest bırakırlarsa, biz de İngiliz petrol tankeriyle ilgili yargı sürecini hızlandırabiliriz. ” diye konuştu.
İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raad, İran’la takas yapılmayacağını söyleyerek teklifi geri çevirdi.
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de dün İngiltere’nin İran petrol tankerine el koymasını ‘yasadışı’ olarak tanımlamış, Londra’nın bundan kesinlikle zararlı çıkacağını savunmuştu.
İngiltere, İran petrol tankeri Grece1’i, AB’nin Suriye’ye yönelik yaptırımlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koyduğunu savunuyor. Bu iddiayı ret eden Tahran, Londra yönetimini ‘korsanlık’ yapmakla suçluyor.

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