DHA DIŞ - İran: Hazar Denizi'nde askeri tatbikat yapacağız

İran (DHA) - İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, Hazar Denizi’nde 'Güvenlik ve Sürdürebilir İktidar' adlı bir tatbikat gerçekleştireceklerini söyledi.

İran Mehr Ajansı'nın haberine göre Hanzadi, “Hazar Denizi’nde yakın zamanda yapacağımız 'Güvenlik ve Sürdürebilir İktidar’ adlı tatbikatın sürdürülebirliği, komşu ülkelerin güçleriyle ekipmanlarının savaş hazırlığı ve işbirliğine bağlıdır. Bu tatbikat 4 gün boyunca toplu güvenlik sağlamak amacıyla Hazar Denizi’nde yapılacak. Kalıcı güvenliğin sağlanması için güçlerin, ekipmanların ve silahların her zaman hazırlıklı olması gerekiyor” dedi.

Hanzadi, tatbikatın, komşu ülkelerin katılımıyla yapılmasının öngörüldüğünü söyledi.

