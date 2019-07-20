HABER

DHA DIŞ - İran, İngiliz tanker gemisine Hürmüz Körfezi'nde el koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2019 01:08 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Köfrezi’nde seyreden İngiliz tanker gemisine el koyduğunu duyurdu.

İran, (DHA)- İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Köfrezi’nde seyreden İngiliz tanker gemisine el koyduğunu duyurdu. Yetkilerin yaptığı açıklamada, tanker gemisinin takip sistemini kapattığı, dolayısıyla İran tarafından yollanan sinyalleri alamadığı ve yanlış rotaya girdiği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları, İngiltere’ye ait ‘Stena Impero’ isimli tanker gemisine, Hürmüz Körfezi’nde el koyduğunu duyurdu. IRNA’da yer alan habere göre, askeri yetkililer, İngiliz tanker gemisinin takip sistemini kapattığı ve yanlış rotaya saptığı; aynı zamanda İran tarafından yollanan sinyalleri almadığı gerekçesiyle el koyulduğunu duyurdu. İranlı askeri yetkililerin, bu durumun uluslararası denizcilik yönetmeliğine aykırı olduğunu duyurduğu belirtildi.

‘İNGİLİZ SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMA’
İngiltere Savunma Bakanı Jeremy Hunt, bu alıkoymanın ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Hunt, “Bölgedeki tüm gemilerin güvenli ve özgürce hareket edebilmesi esastır. Tahran'daki büyükelçimiz, durumu çözmek için İran Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde ve uluslararası ortaklarla yakın çalışıyoruz” dedi.

‘DONALD TRUMP’TAN AÇIKLAMA GELDİ’
Daily Mail’deki habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İngiltere ile konuşacağız ve yazılı bir anlaşmamız yok, ancak bir anlaşmamız var. Bizim için çok iyi bir müttefikler” ifadelerine yer verdi.
Ayrıca, ikinci bir gemiye de el konulduğu iddasını yorumlayan Trump, “Bunu duyduk, bir gemi olduğunu duyduk, iki gemi olduğunu duyduk ve İngiltere ile birlikte çalışacağız” dedi.

PARTNERGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyelerGözlerinize inanamayacaksınız!Ünlülerin sevgililerine aldığı en ilginç hediyeler
Şehit Binbaşı Akkuş, memleketi Samsun'a uğurlandıŞehit Binbaşı Akkuş, memleketi Samsun'a uğurlandı
Esenyurt'ta yer tartışması kavgaya dönüştü: 1'i ağır 2 yaralıEsenyurt'ta yer tartışması kavgaya dönüştü: 1'i ağır 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

F.Bahçe'yi yeni golcüsü uçurdu

F.Bahçe'yi yeni golcüsü uçurdu

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Aslan 3 dakikada yıkıldı! Babel yetmedi

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor

Dünyayı tedirgin eden açıklama! Hürmüz Boğazı'nda tansiyon düşmüyor

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Bitlis'te PKK'dan hain saldırı: Binbaşı şehit oldu

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

Trump'tan Türkiye hamlesi! Beyaz Saray'a davet etti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

5 kardeş, kıraç toprakları ormana çevirdi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Lekelerden örnek alındı! Kan, tükürük ve sperm...

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Sinop'taki iskelet şaşkına çevirdi: Böylesine ilk kez rastladık

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 12'nci Yeditepe Huzur denetimleri! Helikopter de destek verdi

Şüpheli araçlar durduruldu, aramalar yapıldı!

Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

Facia gibi kaza! 15 metre yükseklikten düştü

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Kahramanmaraş'ta 3.7 şiddetinde deprem!

Düzce'de evin dere yatağına yıkıldığı anlar böyle görüntülendi

Dehşet anları kamerada! Ev böyle yıkıldı

Bitlis'te şehit olan Binbaşı Zafer Akkuş'un baba ocağına ateş düştü

Şehidimizin ismi ve memleketi belli oldu! Valilikten açıklama

Son dakika: Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

Adnan Oktar suç örgütü iddianamesi kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.