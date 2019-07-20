DHA DIŞ - İran, İngiliz tanker gemisine Hürmüz Körfezi'nde el koydu

‘İNGİLİZ SAVUNMA BAKANINDAN AÇIKLAMA’ İngiltere Savunma Bakanı Jeremy Hunt, bu alıkoymanın ‘kabul edilemez’ olduğunu söyledi. Hunt, “Bölgedeki tüm gemilerin güvenli ve özgürce hareket edebilmesi esastır. Tahran'daki büyükelçimiz, durumu çözmek için İran Dışişleri Bakanlığı ile temas halinde ve uluslararası ortaklarla yakın çalışıyoruz” dedi.

‘DONALD TRUMP’TAN AÇIKLAMA GELDİ’

Daily Mail’deki habere göre, ABD Başkanı Donald Trump, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İngiltere ile konuşacağız ve yazılı bir anlaşmamız yok, ancak bir anlaşmamız var. Bizim için çok iyi bir müttefikler” ifadelerine yer verdi.

Ayrıca, ikinci bir gemiye de el konulduğu iddasını yorumlayan Trump, “Bunu duyduk, bir gemi olduğunu duyduk, iki gemi olduğunu duyduk ve İngiltere ile birlikte çalışacağız” dedi.

