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DHA DIŞ - İran: İsrail’in ABD’nin Basra Körfezi koalisyonunda yer alması kışkırtıcı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:02 | Son Güncelleme

İran, ABD öncülüğünde Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde oluşturulması öngörülen uluslararası donanma gücüne İsrail’in katılmasını “kışkırtıcı bir hareket” olarak değerlendirdi.

Tahran, (DHA)- İran, ABD öncülüğünde Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi’nde oluşturulması öngörülen uluslararası donanma gücüne İsrail’in katılmasını “kışkırtıcı bir hareket” olarak değerlendirdi.

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, “Böyle bir hareket çok kışkırtıcı olabilir ve bölge için yıkıcı sonuçlara yol açabilir" diye konuştu.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, İsrail’in, Basra Körfezi'ndeki ABD’nin kurmayı planladığı koalisyonunun bir parçası olduğunu söylemişti.

ABD’NİN İTTİFAK GİRİŞİMİ GÜVENSİZLİĞİ DAHA DA ARTTIRACAK

Kuveyt, Katar ve Umman’lı mevkitaşlarıyla telefonda İran’ın güney sularında son aylarda yaşanan gelişmeleri değerlendiren Hatemi, bölgedeki güvensizliğinin artmasından ABD’yi sorumlu tutu.

Hatemi, “Bölgedeki güvensizlik önemli ölçüde ABD’nin buradaki varlığından kaynaklanıyor. ABD’nin bölgedeki gemi trafiğini güvence altına alınması adıyla kurmayı planladığı askeri ittifakın güvensizliği daha da arttıracağına inanıyoruz. Bölge, yabancıların dolaştığı bir alana dönüşmemeli. Bölgenin güvenliği bölge ülkeleri tarafından sağlanmalı, bu konuda bölge ülkeleri yapıcı diyalog başlatmalı” dedi.

Basra Körfezi’nde son aylarda yaşanan olayların ardından ABD, İran tehdidini öne sürerek güvenliğinin sağlanması amacıyla uluslararası deniz görev gücünün kurulmasını gündeme getirdi. ABD’nin bu girişimine İngiltere ve İsrail olumlu yaklaşırken, Almanya, İspanya, Japonya ve bazı diğer ülkeler mesafeli duruyor.

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