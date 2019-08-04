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DHA DIŞ- İran, kaçak yakıt taşıyan tankere el koydu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.08.2019 12:17 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları, kaçakçılık yaptığı belirtilen tankere Basra Körfezi’nde el koyduğunu duyurdu.

İran, (DHA)- İran Devrim Muhafızları, kaçakçılık yaptığı belirtilen tankere Basra Körfezi’nde el koyduğunu duyurdu.

İran Devrim Muhafızları’na bağlı Sepah Deniz Özel Kuvvetleri, Basra Körfezi’nde yabancı bir tankere el koydu. El koyulan geminin 7 bin litre kaçak yakıt taşıdığı belirtildi.

Irna’da yer alan habere göre, el koyulan gemi Buşehr limanına götürülürken; el koyulan 7 bin litre yakıtın ise İran Ulusal Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi’ne (NIOPDC) gönderildiği belirtildi.

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