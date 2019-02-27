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DHA DIŞ - İran ve Ermenistan ekonomik işbirliği anlaşmaları imzaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 23:32 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

İran (DHA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında Tahran’da bulunan Paşinyan, Sadabad Sarayı'nda resmi törenle karşılandı. Törenin ardından Ruhani ile Paşinyan heyetler arası görüşme gerçekleştirildi. Görüşmeler sonrası iki ekonomik iki ekonomik işbirliği anlaşması imzalandı.

Ruhani, Erivan hükumetinin ABD yaptırımlarıyla ilgili ortaya koyduğu tutumdan duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Üçüncü bir ülkenin İran ile Ermenistan ilişkilerine müdahale etmemesi konusunda kararlıyız." dedi.

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Görüşme ve açıklamalardan fotoğraflar

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