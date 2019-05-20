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DHA DIŞ - İran, zenginleştirilmiş uranyum üretimini dört kat arttırdı - 2 - GÖRÜNTÜLERLE

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 23:30 | Son Güncelleme

 İran Atom Enerjisi Kurumu, zenginleştirilmiş uranyum üretimini dört kat arttırdığını bildirdi.

Tahran, (DHA)- İran Atom Enerjisi Kurumu, zenginleştirilmiş uranyum üretimini dört kat arttırdığını bildirdi.

İran Atom Enerjisi Sözcüsü Behruz Kemalvendi, İran'ın bugünden itibaren Natanz Nükleer Merkezi'nde yüzde 3,67 oranındaki uranyum zenginleştirme üretimini dört kat arttırdığını belirtti.
İranlı yetkili bir kaç hafta içinde İran'ın bu düzeydeki uranyum stokunun 300 kilogram tavanını aşacağını açıkladı.

2015 yılında imzalanan İran Nükleer Anlaşması gereği, Tahran yönetimi, elinde 300 kilogram işlenmiş uranyum biriktiğinde bunu yurt dışına çıkarmakla yükümlü.

İRAN, 60 GÜNLÜK ÜLTİMATOM VERMİŞTİ

Tahran yönetimi, 8 Mayıs'ta ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlara tepki olarak söz konusu anlaşmadaki bazı yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini belirterek, zenginleştirilmiş uranyum stokunu yurt dışına göndermeyerek ülke içinde muhafaza edeceğini belirtmişti. İran ayrıca 60 günlük bir süre içinde anlaşmaya taraf ülkelerin, isteklerini yerine getirilmemesi halinde, iki yükümlülüğünü daha yerine getirmeyeceği konusunda uyarıda bulunmuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi'nin konuşması

Yüzü maskeli nükleer mühendisin konuşması

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