DHA DIŞ - İran'da eğitim uçağı düştü: 2 ölü

İRAN (DHA) - İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), Horasan eyaletine bağlı Kaşmer şehrinde bir eğitim uçağının düştüğünü, 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ajans, Acil Sağlık Merkezi Basın Ofisi'nden Mohammad Alishahi'nin açıklamalarına dayandırdığı haberinde kazada pilot ve öğrenci pilotun hayatını kaybettiğini duyurdu. Kazanın teknik bir sorundan kaynaklandığı belirtiliyor.
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