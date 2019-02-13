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DHA DIŞ - İran'daki saldırıda ölü sayısı 27'ye yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.02.2019 23:55 | Son Güncelleme

  - İran Devrim Muhafızları'nı (DMO) hedef alan saldırıda, ölü sayısı 27’ye yükseldi.

İRAN (DHA) - İran Devrim Muhafızları'nı (DMO) hedef alan saldırıda, ölü sayısı 27’ye yükseldi.

İran İslam Cumhuriyeti Haber Ajansı (IRNA), saldırının İran'ın güneydoğusunda, Sistan ve Belucistan Eyaleti'nin Zahidan şehrinde meydana geldiğini duyurdu. İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV, saldırıda 27 DMO mensubunun öldüğünü; 17’sinin de yaralandığını duyurdu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, saldırının personelin evlerine dağıtımı sırasında, bomba yüklü bir araçla gerçekleştirildiği belirtildi.

İntihar saldırısını üstlenen "Ceyşu'l Adl" isimli örgüt, olayda otobüste bulunan tüm askerlerin öldüğünü iddia etti.

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Bölgeden görüntü (DGS: 13.02.2019 - Haber Kodu : 190213231)

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