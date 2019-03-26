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DHA DIŞ - İran'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 19'a yükseldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 13:28 | Son Güncelleme

İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu selde hayatını kaybenlerin sayısının 19'a çıktığı belirtildi.  İran’ın Fars eyaletinde yer alan Şiraz’da günlerdir etkili olan aşırı yağışın neden olduğu selle ilgili açıklama yapan Şiraz Acil Durum Departmanı; 4’ü çocuk olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 119 kişinin yaralandığını, sel nedeniyle araçların sürüklendiğini ve onlarca evi de su bastığını belirtti.

İran (DHA) - İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu selde hayatını kaybenlerin sayısının 19'a çıktığı belirtildi.

İran’ın Fars eyaletinde yer alan Şiraz’da günlerdir etkili olan aşırı yağışın neden olduğu selle ilgili açıklama yapan Şiraz Acil Durum Departmanı; 4’ü çocuk olmak üzere 19 kişinin hayatını kaybettiğini, 119 kişinin yaralandığını, sel nedeniyle araçların sürüklendiğini ve onlarca evi de su bastığını belirtti.

İran’ın Tasnim haber ajansında yer alan haberde, İtfaiye ekiplerinin turistlerden ve bölge sakinlerinden şehrin turistik yerlerine ve alışveriş merkezlerine gitmeme çağrısı yaptığı, selde hayatını kaybedenlerden 13 kişinin kimliğinin tespit edildiği ve yapılan incelemeden sonra cenazelerin ailelere teslim edilmeye başlandığı belirtildi.

Ayrıca, meydana gelen selde Fajr Askeri Kuvvetleri’nin ve Fars Kızılay’a bağlı ekiplerin selden etkilenenlere yardım ettiği ve İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun tesislerini selden etkilenenlere yardım etmek için hizmete sunduğu bilgisi de haberde yer aldı.

Yaşanan sel sonrası Şiraz’a durum değerlenmesi için giden yetkililer ise ön soruşturmanın başlatıldığını belirtti.

Görüntü Dökümü

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- Selden görüntüler

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