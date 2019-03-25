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DHA DIŞ - İran'daki selde ölü sayısı 17’ye yükseldi - EK BİLGİ VE GÖRÜNTÜLER

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 17:38 | Son Güncelleme

İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, en az 17 kişinin hayatını kaybetmesine ve 74 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

İran (DHA) - İran'ın Şiraz kentinde etkili olan aşırı yağışın neden olduğu sel, en az 17 kişinin hayatını kaybetmesine ve 74 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Devam eden selle ilgili açıklama yapan yetkililer, Şiraz şehir merkezindeki ana caddede araçların sürüklendiğini; sel nedeni ile hayatını kaybeden kişi sayısının 17’ye yükseldiğini ve 74 kişinin de yaralandığını duyurdu. Ayrıca, 200'den fazla aracın sürüklendiği selde, onlarca evi de su bastı.

Görüntü Dökümü

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-Selden yeni görüntüler

(Şu ana kadar sele dair 3 parça görüntü geçilmişti)

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