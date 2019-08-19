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DHA DIŞ- İranlı General: İran, düşmanın müzakere davetine asla kanmaz

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.08.2019 17:35 | Son Güncelleme

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, katıldığı bir törende son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

İran, (DHA)- İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, katıldığı bir törende son dönemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

İran medyasındaki habere göre, Tümgeneral, İran’ın düşmanlarının komplolarına karşı asla geri adım atmadığını söylerken, “İran halkı, birlik ve beraberlikle İslam medeniyetinin yolunu anlayışla sürdürüyor ve düşmanlarının müzakere davetine asla kanmaz” dedi.

Bölgede yaşanan son olayları değerlendiren Bakıri, “Hava sahamızı ihlal eden ABD’ye ait insansız hava aracının düşürülmesi, İngiltere’ye ait petrol gemisinin alıkonulması ve Cebelitarık’ta el konulan İran gemisi Grace 1’in serbest bırakılması İran’ın hedeflerine güçlü bir şekilde ulaştığını gösteriyor” dedi.

İran’ın düşmanlarının, Basra Körfezi’nde kurmaya çalıştığı koalisyonun başarısız olacağını söyleyen Tümgeneral, “İran İslam Cumhuriyeti, bölgesel ve küresel arenada hedeflerine ulaşmak için her zamankinden daha kararlı adımlar atmaktadır” dedi.

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