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DHA DIŞ- İranlı General: Müzakere, düşmanlarımızın aldatıcı bir stratejisidir

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, büyük güçlerin İran’ı bölmeye çalıştığını vurgulayarak, düşmanın müzakere yoluyla İran’ı aldattığını söyledi.

İran,(DHA)- İran Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, büyük güçlerin İran’ı bölmeye çalıştığını vurgulayarak, düşmanın müzakere yoluyla İran’ı aldattığını söyledi.

Azerbaycan’da düzenlenen bir törende basına konuşan Selami, düşmanın İran ulusunun büyümesini değil, teslim olmasını istediğini belirtti. Müzakere yöntemini kullanarak bunu yaptıklarını söyleyen Selami, “Onların müzakere talepleri gerçeği yansıtmamaktadır ve bunu bizim üstümüzde hâkimiyet kurmak için kullanıyorlar” dedi.

Tümgeneral, düşmanın İran’a yönelik girişimlerinin başarısız olacağını belirterek, “Düşman liderler gerekli donanıma sahip değiller. Bu yüzden başarısız olacaklar” dedi.

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