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DHA DIŞ- İranlı komutan: Akdeniz’deki tankerimizi korumaya hazırız

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.08.2019 14:43 | Son Güncelleme

İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, İran Deniz Kuvvetleri’nin gerektiğinde Adrian Derya 1’i korumaya hazır olduğunu söyledi.

İran, (DHA)- İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, İran Deniz Kuvvetleri’nin gerektiğinde Adrian Derya 1’i korumaya hazır olduğunu söyledi.

Cebelitarık’tan ayrılan ve şu anda Akdeniz’de olan İran tankeri Adrian Derya 1 hakkında açıklama yapan İran Ordu Koordinatörü Tuğamiral Habibullah Seyyari, “Deniz Kuvvetleri, ülke yetkililerinin onayıyla gerektiğinde Adrian Derya 1’i korumaya hazır. Aden Körfezi ve Kızıldeniz’de 5 bin ila 6 bin gemiye eşlik ederek güvenliğini sağladık. Gerektiğinde diğer gemileri de koruyabiliriz” dedi.

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