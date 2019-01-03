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DHA DIŞ - İrlanda duygusal şiddeti de suç kapsamına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 14:16 | Son Güncelleme

İrlanda’da ilişkilerde yaşanan duygusal ve psikolojik şiddet de suç kapsamında değerlendirilecek.

Gonca YAĞCI, (DHA) - İrlanda’da ilişkilerde yaşanan duygusal ve psikolojik şiddet de suç kapsamında değerlendirilecek.

İrlanda, aile içi şiddet yasasında düzenleme yaparak şiddete ve tacize maruz kalanlara daha fazla koruma sağlayacak yönetmelikleri yürürlüğe koydu.

2018 tarihli Aile içi şiddet kanunundaki yeni düzenlemeyle bir ilişkide fiziksel şiddet içermeyen ancak psikolojik olarak kontrol sağlama davranışları da istismar kapsamında değerlendirilecek.

Uzmanlar, davranış kontrolü, yalnız bırakma ve şiddet tehdidi gibi davranışların fiziksel şiddet gibi belirlenmesinin kolay olmadığını ancak en az onun kadar kişiye zarar verdiğini belirtiyor.

İrlanda Adalet ve Eşitlik Bakanı Charlie Flanagan, yeni düzenlemeyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, bu yasanın, topluma, duygusal ilişkilerde, partnerlerden birinin diğerine güven istismarı anlamına gelecek saldırısının hoşgörülmeyeceği mesajı verdiğini söyledi.

CNN’in aktardığı 2014 yılında yapılan Avrupa Birliği Temel Haklar Merkezi’nin araştırmasına göre, İrlanda'daki kadınların yüzde 31'i psikolojik şiddete, yüzde 23'ü kontrol kurma amaçlı davranışa en az bir kez olmak üzere maruz kaldı.

Ayrıca araştırmaya katılan İrlandalı kadınların yüzde 24'ü eş ya da partner istismarına maruz kaldığını, yüzde 12'sinin de (online dahil) biri tarafından takip edildiğini gösterdi.

Yeni düzenleme yasası, zorla evlendirilmelerin suç sayılması, reşit olmadan evlenmelere izin veren yasanın fesh edilmesi ve birlikte yaşadıklarına bakılmaksızın şiddete maruz kalan kişilerin kendilerini korumak için başvurdukları güvenlik talebine izin verilmesi gibi ek tedbirler içeriyor.

İrlanda, psikolojik ve duygusal istismarı suç kabul eden birkaç ülkeden biri.

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