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DHA DIŞ- İş görüşmelerini yapay zekâlı robot yapmaya başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2019 11:46 | Son Güncelleme

İsveçli teknoloji şirketinin tasarladığı yapay zekâlı robot, iş görüşmelerinde adaylarla mülakat yapmaya başladı.

Gonca YAĞCI, (DHA) - İsveçli teknoloji şirketinin tasarladığı yapay zekâlı robot, iş görüşmelerinde adaylarla mülakat yapmaya başladı.

İsveç’in başkenti Stockholm merkezli teknoloji şirketi Furhat Robotics tarafından geliştirilen ‘Tengai’ adlı robot, halkla ilişkiler uzmanlarının yerine mülakatlara girebiliyor. Robot, adaylara herhangi bir önyargı olmaksızın sorular yöneltiyor.

Dünya Ekonomik Forumu’nun resmi sitesindeki habere göre, Tengai, İsveç’in Upplands-Bro Belediyesi’ndeki iş başvurularında kullanılmaya başlandı. Belediyede personel şefi olarak çalışan Havva İlhan, basına yaptığı açıklamada, işe alım sürecinde adayların hobileri, aile ilişkileri ya da iş içeriğiyle ilgili olmayan hiçbir şeyle ilgilenmediklerini belirterek sadece adayların yetenek ve becerilerine odaklandıklarını söyledi.

İlhan ayrıca, belediyede CV olmadan işe alım ve isimsiz başvuru süreci üzerinde çalıştıklarını da aktardı.

NASIL ÇALIŞIYOR?

Tengai, potansiyel adayları iş görüşmesinin ilk aşamasında küçük bir teste tabi tutuyor. Robot, adayların, yaşı, cinsiyeti, görünüşü, etnik kökeni, ses tonu veya aksanı gibi faktörleri yok sayıyor. Adaylara her soru aynı şekilde ve aynı sırada soruluyor. Robotun hazır bazı ifade ve jestleri de bulunuyor.

İnsan kafası şeklindeki ekranın üzerine mat bir maske yerleştirilerek kullanılıyor. Yüz görüntüsü bu maskeye yansıtılıyor. Vücutsuz büst birçok farklı kişilik elde edebiliyor.

Tengai’nin yakın gelecekte iş görüşmelerinde adaylarla ön yargısız mülakat yapılabilmesini desteklemesi açısından bir örnek oluşturması bekleniyor

Görüntü Dökümü
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-Şirketin robota dair yayınladığı tanıtım görüntüsü

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