HABER

DHA DIŞ- İskoçya’da okulda korkutan yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 12:52 | Son Güncelleme

İskoçya’da bir lisede dün akşam saatlerinde yangın çıktı.

İskoçya, (DHA)- İskoçya’da bir lisede dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangını çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Güçlükle söndürülen yangın sonrası okulda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Dunfermline şehrinde bulunan Woodmill Lisesi’nde dün akşam saatlerinde çıktı. Olay yerine 15 itfaiye aracıyla, 80 itfaiye görevlisi sevk edildi. Yangın, gece saatlerinde tamamen kontrol altına alınırken, okulun bağlı olduğu Fife Belediyesi tarafından okulun bir süre kapalı kalacağı duyuruldu.

Belediye yetkilisi Fay Sinclair, yerel medyaya yaptı açıklamada, “Konseyin acil durum ekipleri buradaki seçeneklerin neler olduğuna bakmak için toplanacak. En azından kısa süreli okuldan yer değiştirilecek bin 400 öğrenciden bahsediyoruz. Dunfermline son yıllarda hızlı büyüyen bir şehir oldu. Bütün okullar çok dolu, bu öğrencileri taşımak zor olacak” sözlerini kullandı.

Olayda ölen ya da yaralananın olmadığı; okulda büyük çapta maddi hasar oluştuğu belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
--------------------------------
-Yangın sonrası yükselen dumanlar

PARTNER Son trend 'pes' dedirtti! Son trend 'pes' dedirtti!
Çalıştığı iş yerini soymak için çilingir çağırdıÇalıştığı iş yerini soymak için çilingir çağırdı
Alplerin eteğinde zümrüt yeşili bir gölAlplerin eteğinde zümrüt yeşili bir göl
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

Dolarda gece yarısı ani değişiklik!

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

İstanbul'un göbeğinde dehşet! Önce ailesine kurşun yağdırdı sonra...

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

'Bizim eve büyü yapılmış! Yaşar'ın içinde...'

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Görevden alındılar

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

Resmi açıklama: Rusya'da nükleer sızıntı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Belediye başkanının odasında dinleme cihazı bulunmuştu!

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Şırnak'tan kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan güvenli bölge açıklaması

TSK'da 5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

5 general istifa mı etti? Bakan Akar'dan açıklama

Son dakika! Bakan Akar'dan S-400 açıklaması: Yarın başlayacak

Bakan Akar duyurdu: Yarın başlayacak

Son dakika İstanbul'da korkutan yangın! Hastalar tahliye edildi

Büyük panik! Hastalar tahliye edildi

Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

Denizli'de deprem! (Son depremler AFAD-Kandilli Rasathanesi)

Sabah saatlerinde korkutan deprem!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.