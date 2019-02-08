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DHA DIŞ - İsrail askerleri, biri çocuk 2 Filistinliyi öldürdü 

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2019 23:00 | Son Güncelleme

Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze - İsrail sınırında düzenlenen ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine müdahale eden İsrail askerilerinin açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini; 2’si gazeteci, 4’ü sağlık görevlisi 18 kişinin de yaralandığını duyurdu.

FİLİSTİN (DHA) - Filistin Sağlık Bakanlığı, Gazze - İsrail sınırında düzenlenen ‘Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü’ gösterilerine müdahale eden İsrail askerilerinin açtığı ateş sonucu 2 kişinin hayatını kaybettiğini; 2’si gazeteci, 4’ü sağlık görevlisi 18 kişinin de yaralandığını duyurdu.

ÖLENLERDEN BİRİ 14 YAŞINDA BİR ÇOCUK
Filistin resmi haber ajansı WAFA, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 14 yaşındaki Hassan Iyad Shalabi ile 18 yaşındaki Hamza Muhammed Shteiwi’nin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Ajans yaralıların hastaneye sevki sırasında ambulansa da gaz bombası atıldığını; sağlık görevlilerinin de gazdan etkilendiğini duyurdu.

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