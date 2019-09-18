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DHA DIŞ- İsrail askerleri, Filistinli kadını kontrol noktasında vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.09.2019 09:30 | Son Güncelleme

Kudüs’ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında mevzilenen İsrail askerlerinin vurduğu kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Filistin, (DHA)- Kudüs’ün kuzeyindeki bir kontrol noktasında mevzilenen İsrail askerlerinin vurduğu kadın yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

İsrail askerleri, Kudüs'ten Ramallah'a giden yol üzerindeki Qalandiya kontrol noktasında Filistinli bir kadını vurdu. WAFA haber ajansının haberinde, kadının kafasının karıştığı ve yanlış yöne saptığı için kontrol noktasına geldiği, herhangi bir tehdit oluşturmamasına rağmen, İsrail askerleri tarafından vurulduğu belirtildi.

İsrail medyasında, kadının kontrol noktasından yasadışı geçmeye çalıştığı ve bu sebeple vurulduğu belirtildi. Yaralı kadının sağlık durumuna dair açıklama yapılmadı.

Görüntü Dökümü
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-Kadının vurulma anı
-Vurulduktan sonra askerlerin olay yerine toplanması

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