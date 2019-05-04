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DHA DIŞ - İsrail, Gazze'yi vuruyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 22:15 | Son Güncelleme

İSRAİL ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu bina dahil, bir çok hedefi vurdu.

Filistin (DHA)- İSRAİL ordusu, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde, içinde Anadolu Ajansı'nın ofisinin de bulunduğu bina dahil, bir çok hedefi vurdu.

Söz konusu binaya İsrail ordusu tarafından fırlatılan roketin isabet ettiği, sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen Anadolu Ajansı personelinin eşya ve malzemelerini alamadan binayı acilen boşalttığı belirtildi.

ABBAS’TAN KINAMA

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrail’in Gazze saldırısını kınadı. Abbas, aralarında çocuk ve bir hamile kadının da bulunduğu ve şu ana kadar 7 kişinin hayatına mal olan İsrail saldırısını şiddetle kınadığını duyurdu.

Abbas, “İsrail'in suçlarına ve uluslararası hukukun ihlallerine karşı sessizlik, O’nu Filistin halkına karşı daha fazla suç işlemeye devam etmeye teşvik ediyor” dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Gazze'de hedeflerin vurulma anları

DGS SAATİ 22:10 - TARİH: 04.05.2019 - Haber Kodu : 190504225

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