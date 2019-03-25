DHA DIŞ - İsrail: Hamas'ın istihbarat merkezini vurduk

(DHA) - İSRAİL ordusu, Gazze Şeridi'nde Hamas'a ait hedeflere saldırmaya başladığını duyurdu. İsrail Hava Kuvvetleri, jetlerin akşam saatlerinde abluka altında bulunan Gazze'deki 'Hamas hedeflerine' saldırdıklarını duyurdu.
"İSTİHBARAT MERKEZİNİ VURDUK"
İsrail ordusu, Gazze’de Hamas’ın gizli istihbarat merkezini vurduğunu duyurdu. İsrail, sözde merkeze ait fotoğraflar da yayınlayarak binada toplanan istihbaratlar ile İsrail’in hedef alındığını duyurdu.
“İSRAİL BİNAYI VURDU, 2 FİLİSTİNLİ YARALANDI”
Filistin resmi haber ajansı Wafa, savaş uçaklarının Gazze’de ticari faaliyetteki bir binaya en az 2 füze attığını, 2 Filistinlinin yaralandığını; binanın ise büyük zarar gördüğünü duyurdu. Ajans, yaralıların Dar al-Shifa Hastanesi’ne kaldırıldığını duyurdu.
Wafa, İsrail savaş uçaklarının Gazze şeridinde bir çok noktayı hedef aldığını; Gazze’nin batısında bir noktaya ve kuzeyindeki Beyt Lahya şehrine 2 füze attığını duyurdu. Ajans, bir başka uçağın Han Yunus ve Refah şehirlerine füze attığını yazdı. Wafa, savaş uçaklarının Gazze şeridi üzerinde bulunduklarını duyurdu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Vurulan bir bina (DGS'DE)
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