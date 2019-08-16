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DHA DIŞ- İsrail, Rashida Tlaib’in ülkeye girişine izin verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 13:21 | Son Güncelleme

İsrail, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib’in ülkeye girişine izin verdi.

İsrail, (DHA)- İsrail, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib’in ülkeye girişine izin verdi. İsrail İçişleri Bakanlığı, Tlaib'in ziyareti sırasında boykot aktivitesini teşvik etmeme yükümlülüğünü yerine getireceğini ve ziyaretin insancıl bir nitelikte olacağını belirten bir açıklama yaptı.

İsrail, ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib’in ülkeye girişine izin verdi. Tlaib, ülkeye giriş izni için yazdığı mektupta, “Akrabalarımı, özellikle de 90'lı yaşlarında olan ve Beit Ur al-Fouqa'da yaşayan büyükannemi ziyaret etmek için İsrail’e giriş yapmak istiyorum. Bu onu son görüşüm olabilir. Kısıtlamalara saygı göstereceğim ve ziyaretim sırasında İsrail’e karşı boykotları teşvik etmeyeceğim” dedi.

İsrail İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ise Tlaib’in ziyareti sırasında İsrail’e karşı boykotları teşvik etmeme yükümlülüğünü yerine getireceği ve ziyaretin insancıl bir nitelikte olacağı belirtildi.

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