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DHA DIŞ - İsrail'den Suriye'deki İran hedeflerine saldırı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2019 10:24 | Son Güncelleme

Rus televizyon kanalı Russia Today, Rusya Savunma Bakanı'nın İsrail'in saldırısında 4 Suriye askerinin hayatanı kaybeittiğini, 6 askerin de yaralandığını açıkladığını duyurdu.

Suriye, (DHA) - Rus televizyon kanalı Russia Today, Rusya Savunma Bakanı'nın İsrail'in saldırısında 4 Suriye askerinin hayatanı kaybeittiğini, 6 askerin de yaralandığını açıkladığını duyurdu. Rusya Savunma Kontrol Merkezi de, Suriye askeri hava savunma sistemlerinin 48 saat içinde İsrail'den düzenlenen 30 füze saldırısını etkisiz hale getirdiğini duyurdu.

HAARETZ: İSRAİL SALDIRILARA KARŞILIK VERDİ
İsrail'in Haaretz gazetesi askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, pazar gecesi İsrail'e Suriye'deki İran askeri noktalarından yapılan saldırılar sonrası, İsrail'in Suriye'deki İran'a ait bazı hedefleri vurduğunu yazdı.

SANA: SURİYE HAVA SUVUNMA SİSTEMLERİ FÜZELERİN ÇOĞUNU DÜŞÜRDÜ
Suriye resmi haber sitesi SANA da, Suriye Hava Savunma Sistemlerinin, İsrail saldırılarına karşı koyduğunu ve füzelerin çoğunun hedefine ulaşmadan düşürmeyi başardığını duyurdu.

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